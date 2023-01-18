Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:26

«Денвер» обыграл «Портленд» и продлил победную серию до 7 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Денвер» выиграл у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:113. «Наггетс» одержали седьмую победу подряд.

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 36 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Денвер» с результатом 31-13 лидирует в Западной конференции. «Портленд» располагается на 11-й строчке — 21-23.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Портленд» — 122:113 (34:31, 39:36, 28:22, 21:24)

Д: Йокич (36 + 12 подборов + 10 передач), Портер (23), Дж. Мюррэй (17).

П: Лиллард (44), Грант (18), Саймонс (14).

БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Никола Йокич
0
Читайте также
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
Испанский премьер рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе
Американский финансист предрек уход эпохи доминирования доллара
В ДНР обвинили ВСУ в выдаче позиций польских наемников в Соледаре
Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Сан-Антонио» обыграл «Бруклин» и прервал серию поражений