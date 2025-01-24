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Сегодня, 07:34

Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Сакраменто»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич бросает мяч в кольцо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Денвер» на своем паркете обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:123.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 35 очков, 22 подбора и 17 передач.

«Денвер» одержал четвертую победу подряд и с результатом 28-16 занимает 4-е место в Западной конференции. «Сакраменто» идет на 8-й строчке — 23-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38)

Д: Йокич (35 + 22 подбора + 17 передач), К. Браун (21), Портер (20), Дж. Мюррэй (18), Уэстбрук (18).

С: Дерозан (24), Сабонис (23 + 19 подборов), Фокс (17), Монк (15), Макдермотт (15).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Сакраменто Кингз
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