4 ноября, 07:46

«Денвер» одержал победу над «Сакраменто», у Йокича 34 очка и 14 передач

Павел Лопатко

«Денвер» обыграл «Сакраменто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 130:124.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, у которого 34 очка и 14 передач. Защитник «Кингз» Рассел Уэстбрук набрал 26 очков и сделал 12 подборов.

«Денвер» занимает пятое место в таблице Западной конференции (четыре победы, два поражения). «Сакраменто» идет на 13-м месте (2-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31)

Д: Йокич (34 очка + 14 передач), Брон (21), Гордон (20)
С: Уэстбрук (26+12 подборов), Дерозан (19), Шредер (18)

