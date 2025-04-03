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3 апреля, 06:20

«Денвер» без Йокича проиграл «Сан-Антонио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Денвер» дома уступил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Рассел Уэстбрук, оформивший дабл-дабл, — 30 очков и 11 подборов.

Встречу пропускал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который накануне установил рекорд НБА, оформив трипл-дабл с рекордным количеством очков — 61.

«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» прервал серию из пяти поражений подряд и идет 13-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 106:113 (21:33, 33:33, 31:22, 21:25)

Д: Уэстбрук (30 очков+11 подборов), Тайсон (18), Пикетт (17+11 подборов+11 передач)

СА: Барнс (20), Пол (17), Мамукелашвили (16+10 подборов)

3 апреля. Денвер. «Ball Arena».

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Сан-Антонио Спёрс
Никола Йокич
Рассел Уэстбрук
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