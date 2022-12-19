«Денвер» обыграл «Шарлотт». Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115. «Хорнетс» потерпели восьмое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 40 очков, 27 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Шарлотт» — 119:115 (20:25, 35:27, 39:28, 25:35)

Д: Йокич (40 + 27 подборов + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Гордон (19 + 10 подборов).

Ш: Болл (31), Убре (16), Хэйворд (15 + 10 подборов), Макдэниэлс (14).