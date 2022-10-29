«Денвер» выиграл у «Юты», «Сан-Антонио» переиграл «Чикаго»

«Сан-Антонио» обыграл «Чикаго» (129:124) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Денвер» выиграл у «Юты» (117:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 129:124 (36:29, 26:31, 32:34, 35:30)

С: Джонсон (33), Пелтль (21 + 13 подборов), Сохан (13), Ричардсон (12).

Ч: Дерозан (33), Уайт (19), Драммонд (17 + 14 подборов), Досунму (12).

«Денвер» — «Юта» — 117:101 (35:25, 28:25, 26:28, 28:23)

Д: Хайлэнд (26), Портер (22 + 13 подборов), Дж. Мюррэй (13).

Ю: Маркканен (17 + 10 подборов), Конли (14), Секстон (13).