«Денвер» победил «Юту», Йокич оформил дабл-дабл

Сегодня, 07:43
«Денвер» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:103. «Джаз» потерпели 6 поражение подряд на старте сезона.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 27 очками и 16 подборами.
В другом матче «Финикс» выиграл у «Портленда» — 103:97. «Санс» одержали четвертую победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Юта» — 129:103 (37:26, 28:30, 34:19, 30:28)
Д: Йокич (27 + 16 подборов), Портер (20), Стротер (19), К. Браун (17).
Ю: Кесслер (18 + 14 подборов), Джузэнг (17), Джордж (16), Коллинз (15).
«Финикс» — «Портленд» — 103:97 (22:18, 21:29, 44:18, 16:32)
Ф: Букер (28), Дюрант (21), Аллен (18), Джонс (15), Бил (15).
П: Саймонс (20), Грант (20), Авдия (13), Бэнтон (12).