Дерозан резко отреагировал на включение в список самых переоцененных игроков НБА

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Форвард «Чикаго» Демар Дерозан прокомментировал рейтинг пяти самых переоцененных игроков НБА, сформированный Bleacher Report. Он замкнул этот список.
Первое место занял Домантас Сабонис из «Сакраменто», второе — Диллон Брукс («Хьюстон»), третье — Йонас Валанчюнас («Нью-Орлеан»), а четвертое — Кавай Леонард («Клипперс»).
«Снова они взялись за этот бред», — написал Дерозан на своей странице в социальной сети.
В прошлом сезоне Демар сыграл в 76 матчах НБА, набирая в среднем по 24,5 очка, 4,6 подбора и 5,1 передачи.