Деррик Роуз: «Было бы здорово попасть в зал славы, но через 300 лет всем будет все равно»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз заявил, что хотел бы попасть в Зал славы НБА.

«Было бы неплохо оказаться в будущем в Зале славы, тут ничего не скажешь. Но может сейчас кто-нибудь из присутствующих назвать какого-нибудь известного гладиатора? Я это говорю к тому, что через 200-300 лет всем будет все равно, что тут у нас происходило», — заявил Роуз в соцсети.

В текущем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 22 матчах за «Никс» и набирал в среднем 6,3 очка за игру. В 2011 году Роуз стал самым молодым ценным игроком НБА в истории.