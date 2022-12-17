Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 15:40

Деррик Роуз: «Было бы здорово попасть в зал славы, но через 300 лет всем будет все равно»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз заявил, что хотел бы попасть в Зал славы НБА.

«Было бы неплохо оказаться в будущем в Зале славы, тут ничего не скажешь. Но может сейчас кто-нибудь из присутствующих назвать какого-нибудь известного гладиатора? Я это говорю к тому, что через 200-300 лет всем будет все равно, что тут у нас происходило», — заявил Роуз в соцсети.

В текущем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 22 матчах за «Никс» и набирал в среднем 6,3 очка за игру. В 2011 году Роуз стал самым молодым ценным игроком НБА в истории.

БК Нью-Йорк Никс
Деррик Роуз
1
0
Читайте также
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Лейкерс» обыграли «Денвер», Леброн набрал 30 очков, у Уэстбрука — трипл-дабл