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Сегодня, 05:58

37 очков Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Детройта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейсон Тейтум.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Бостон» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 37 очков, став самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Кливленд» выиграл у «Вашингтона» (135:116), «Майами» победил «Шарлотт» (114:106), «Мемфис» обыграл «Орландо» (124:111), «Миннесота» одержала победу над «Торонто» (112:101), «Чикаго» дома проиграл «Оклахоме» (95:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Кливленд» — 116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38)

В: Кулибали (23), Пул (14), Кузма (14), Сарр (12).

К: Митчелл (30), Гарлэнд (23), Аллен (23), Джером (14), Э. Мобли (13 + 13 подборов).

«Детройт» — «Бостон» — 118:124 (31:42, 31:31, 31:21, 25:30)

Д: Айви (26), Каннингем (21 + 10 передач), Бизли (17), Дюрен (15).

Б: Тейтум (37), Браун (24 + 10 подборов), Притчард (19), Уайт (17), Хорфорд (17).

«Шарлотт» — «Майами» — 106:114 (23:23, 25:33, 24:27, 34:31)

Ш: Болл (27), Бриджес (16), Сет Карри (15), Мэнн (14), Ричардс (12 + 12 подборов).

М: Батлер (26), Хирро (22), Розир (19), Адебайо (12 + 11 подборов).

«Мемфис» — «Орландо» — 124:111 (34:24, 35:19, 21:35, 34:33)

М: Альдама (22), Хафф (18), Морант (16 + 10 передач), Джарен Джексон (13), Бэйн (13).

О: Ф. Вагнер (23), Саггс (21), Банкеро (16).

«Миннесота» — «Торонто» — 112:101 (32:18, 24:26, 33:28, 23:29)

М: Эдвардс (24), Рэндл (24), Дивинченцо (16), Гобер (15 + 12 подборов).

Т: Дик (25), Барнс (20), Агбаджи (19).

«Чикаго» — «Оклахома» — 95:114 (21:26, 18:35, 26:27, 30:26)

Ч: Лавин (22), Вучевич (18 + 13 подборов), Гидди (14).

О: Джейлен Уильямс (24), Гилджес-Александер (23), Холмгрен (21 + 16 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер

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