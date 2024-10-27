37 очков Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Детройта»

«Бостон» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 37 очков, став самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Кливленд» выиграл у «Вашингтона» (135:116), «Майами» победил «Шарлотт» (114:106), «Мемфис» обыграл «Орландо» (124:111), «Миннесота» одержала победу над «Торонто» (112:101), «Чикаго» дома проиграл «Оклахоме» (95:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Кливленд» — 116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38)

В: Кулибали (23), Пул (14), Кузма (14), Сарр (12).

К: Митчелл (30), Гарлэнд (23), Аллен (23), Джером (14), Э. Мобли (13 + 13 подборов).

«Детройт» — «Бостон» — 118:124 (31:42, 31:31, 31:21, 25:30)

Д: Айви (26), Каннингем (21 + 10 передач), Бизли (17), Дюрен (15).

Б: Тейтум (37), Браун (24 + 10 подборов), Притчард (19), Уайт (17), Хорфорд (17).

«Шарлотт» — «Майами» — 106:114 (23:23, 25:33, 24:27, 34:31)

Ш: Болл (27), Бриджес (16), Сет Карри (15), Мэнн (14), Ричардс (12 + 12 подборов).

М: Батлер (26), Хирро (22), Розир (19), Адебайо (12 + 11 подборов).

«Мемфис» — «Орландо» — 124:111 (34:24, 35:19, 21:35, 34:33)

М: Альдама (22), Хафф (18), Морант (16 + 10 передач), Джарен Джексон (13), Бэйн (13).

О: Ф. Вагнер (23), Саггс (21), Банкеро (16).

«Миннесота» — «Торонто» — 112:101 (32:18, 24:26, 33:28, 23:29)

М: Эдвардс (24), Рэндл (24), Дивинченцо (16), Гобер (15 + 12 подборов).

Т: Дик (25), Барнс (20), Агбаджи (19).

«Чикаго» — «Оклахома» — 95:114 (21:26, 18:35, 26:27, 30:26)

Ч: Лавин (22), Вучевич (18 + 13 подборов), Гидди (14).

О: Джейлен Уильямс (24), Гилджес-Александер (23), Холмгрен (21 + 16 подборов).