«Чикаго» обыграл «Детройт» в Париже

Сегодня, 01:28
«Детройт» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:126. Встреча прошла на «Аккор Арене» в Париже.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал 30 очков.
«Чикаго» с результатом 21-24 идет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Детройт» — последний (12-36).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Чикаго» — 108:126 (24:31, 30:34, 25:28, 29:33)
Д: Богданович (25), Бей (18 + 10 подборов), Диалло (17), Айви (12).
Ч: Лавин (30), Дерозан (24), Вучевич (18 + 14 подборов), Досунму (13).