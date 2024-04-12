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Сегодня, 04:45

«Чикаго» на выезде обыграл «Детройт». Дерозан набрал 39 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:105. Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Бостон» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» — 109:118.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 105:127 (30:31, 25:33, 25:35, 25:28)

Д: Сассер (20), Дюрен (20 + 11 подборов), Айви (16), Мету (15), Флинн (12).

Ч: Дерозан (39), Вучевич (27 + 11 подборов), Уайт (18), Терри (12), Грин (11).

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 109:118 (29:32, 19:37, 23:31, 38:18)

Б: Тейтум (18), Притчард (16), Хаузер (15), Браун (15), Порзингис (14).

Н: Брансон (39), Дивинченцо (17), Харт (16 + 16 подборов), Богданович (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
БК Чикаго Буллз
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