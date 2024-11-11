«Хьюстон» обыграл «Детройт», Шенгюн оформил дабл-дабл

«Хьюстон» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

«Хьюстон» с результатом 6-4 занимает 7-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 10-й строчке Восточной конференции — 4-7.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Хьюстон» — 99:101 (17:20, 28:23, 19:29, 35:29)

Д: Каннингем (26), Стюарт (16), Бизли (15).

Х: Шенгюн (27 + 10 подборов), Исон (18), Грин (15), Брукс (14).