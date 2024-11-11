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Сегодня, 01:38

«Хьюстон» обыграл «Детройт», Шенгюн оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хьюстон» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

«Хьюстон» с результатом 6-4 занимает 7-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 10-й строчке Восточной конференции — 4-7.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Хьюстон» — 99:101 (17:20, 28:23, 19:29, 35:29)

Д: Каннингем (26), Стюарт (16), Бизли (15).

Х: Шенгюн (27 + 10 подборов), Исон (18), Грин (15), Брукс (14).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Хьюстон Рокетс

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