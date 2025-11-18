«Детройт» обыграл «Индиану», «Кливленд» выиграл у «Милуоки»

Сегодня, 08:04
«Детройт» выиграл у «Индианы» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 127:112.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен — у него 31 очко и 15 подборов.
«Детройт» выиграл 10-й матч подряд, он занимает первое место в таблице Восточной конференции (10 побед, 2 поражения). «Индиана» (1-13) идет на последнем месте.
В другом матче игрового дня «Кливленд» выиграл у «Милуоки» на своем паркете — 118:106. Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 37 очков.
«Кливленд» (10-5) идет на втором месте в Восточной конференции, «Милуоки» (8-7) занимает девятое место.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Индиана» — 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)
Д: Дюрен (31 очко + 15 подборов), Дженкинс (26), Грин (20)
И: Сиакам (29), Мэтурин (25), Джексон (16 + 10 подборов)
«Кливленд» — «Милуоки» — 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)
К: Митчелл (37 очков), Мэррилл (20), Мобли (14)
М: Роллинс (24), Тернер (15), Адетокунбо (14)