«Детройт» обыграл «Индиану», «Кливленд» выиграл у «Милуоки»

«Детройт» выиграл у «Индианы» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 127:112.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен — у него 31 очко и 15 подборов.

«Детройт» выиграл 10-й матч подряд, он занимает первое место в таблице Восточной конференции (10 побед, 2 поражения). «Индиана» (1-13) идет на последнем месте.

В другом матче игрового дня «Кливленд» выиграл у «Милуоки» на своем паркете — 118:106. Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 37 очков.

«Кливленд» (10-5) идет на втором месте в Восточной конференции, «Милуоки» (8-7) занимает девятое место.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Индиана» — 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)

Д: Дюрен (31 очко + 15 подборов), Дженкинс (26), Грин (20)

И: Сиакам (29), Мэтурин (25), Джексон (16 + 10 подборов)

«Кливленд» — «Милуоки» — 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)

К: Митчелл (37 очков), Мэррилл (20), Мобли (14)

М: Роллинс (24), Тернер (15), Адетокунбо (14)