«Детройт» победил «Майами», Хирро набрал 40 очков

«Детройт» выиграл в овертайме у «Майами» в матче Кубка НБА — 123:121 OT.

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«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 99:111 (25:27, 25:27, 25:24, 24:33)

Ф: Джордж (29 + 10 подборов), Маккейн (23), Калеб Мартин (17), Эмбиид (13).

Н: Ануноби (24), Таунс (21 + 13 подборов), Брансон (18), Макбрайд (15), Бриджес (14), Харт (14 + 12 подборов + 10 передач).

«Детройт» — «Майами» — 123:121 OT (32:21, 25:30, 34:31, 20:29, 12:10)

Д: Каннингем (21), Бизли (21), Айви (19), Харрис (18), Стюарт (13 + 10 подборов).

М: Хирро (40), Адебайо (20 + 12 подборов), Д. Робинсон (14), Хакес (14).