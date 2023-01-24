«Милуоки» разгромил «Детройт», Адетокунбо сделал дабл-дабл в первом матче после травмы

«Милуоки» разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 150:130.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Пистонс» Боян Богданович, на счету которого 33 очка.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо провел первый матч после травмы колена и сделал дабл-дабл, у него 29 очков и 12 подборов.

В параллельной игре «Бостон» уступил «Орландо» — 98:113. «Селтикс» потерпели первое поражение за последние 10 матчей.

НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «Милуоки» — 130:150 (24:49, 31:34, 37:32, 38:35)

Д: Богданович (33), Дюрен (23 + 14 подборов), Бэй (21)

М: Адетокунбо (29 + 12 подборов), Лопес (21), Портис (18 + 10 подборов)

«Орландо» — «Бостон» — 113:98 (30:23, 25:31, 33:25, 25:19)

О: Банкеро (23), Картер (21 + 11 подборов), Энтони (18)

Б: Браун, Тэйтум (оба — 26), Хаузер (13)