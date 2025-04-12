Трипл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Детройтом»

«Милуоки» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 32 очка, 11 подборов и 15 передач.

В других встречах «Орландо» победил «Индиану» (129:115), «Атланта» обыграла «Филадельфию» (124:110), «Бостон» одержал победу над «Шарлотт» (130:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Милуоки» — 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)

Д: Каннингем (36 + 12 передач), Бизли (21), Харрис (17).

М: Я. Адетокунбо (32 + 11 подборов + 15 передач), Портис (17 + 10 подборов), Портер (16).

«Индиана» — «Орландо» — 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)

И: Матурин (20), Ферфи (17), Уокер (15), Джексон (13).

О: Куин (25), Блэк (21), Ховард (17), да Силва (14).

«Филадельфия» — «Атланта» — 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)

Ф: Батлер (25), Бэгли (20 + 10 подборов), Бона (18), Каслтон (16).

А: Янг (36 + 11 передач), Леверт (31), Ньянг (16).

»Бостон» — «Шарлотт» — 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)

Б: Притчард (22), Хаузер (20), Уайт (19), Тейтум (16), Хорфорд (13 + 11 подборов).

Ш: Сет Карри (17), Нуркич (14), Симпсон (11).