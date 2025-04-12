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12 апреля, 04:49

Трипл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Детройтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Милуоки» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 32 очка, 11 подборов и 15 передач.

В других встречах «Орландо» победил «Индиану» (129:115), «Атланта» обыграла «Филадельфию» (124:110), «Бостон» одержал победу над «Шарлотт» (130:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Милуоки» — 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)

Д: Каннингем (36 + 12 передач), Бизли (21), Харрис (17).

М: Я. Адетокунбо (32 + 11 подборов + 15 передач), Портис (17 + 10 подборов), Портер (16).

«Индиана» — «Орландо» — 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)

И: Матурин (20), Ферфи (17), Уокер (15), Джексон (13).

О: Куин (25), Блэк (21), Ховард (17), да Силва (14).

«Филадельфия» — «Атланта» — 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)

Ф: Батлер (25), Бэгли (20 + 10 подборов), Бона (18), Каслтон (16).

А: Янг (36 + 11 передач), Леверт (31), Ньянг (16).

»Бостон» — «Шарлотт» — 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)

Б: Притчард (22), Хаузер (20), Уайт (19), Тейтум (16), Хорфорд (13 + 11 подборов).

Ш: Сет Карри (17), Нуркич (14), Симпсон (11).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
Яннис Адетокунбо
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