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Сегодня, 05:33

«Милуоки» победил «Детройт», Адетокунбо набрал 28 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» переиграл «Детройт» в матче Кубка НБА — 128:107. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 28 очков и стал самым результативным игроком встречи.

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«Шарлотт» — «Филадельфия» — 104:110 (20:32, 24:23, 25:25, 35:30)

Ш: Миллер (34), Ричардс (22 + 14 подборов), Коди Мартин (12).

Ф: Джордж (29), Макси (21), Маккейн (17), Убре (14).

«Детройт» — «Милуоки» — 107:128 (31:36, 28:42, 29:32, 19:18)

Д: Каннингем (23), Харрис (16), Хардуэй (15).

М: Я. Адетокунбо (28), Лиллард (27), Трент (16), Принс (14), Портис (14).

«Кливленд» — «Вашингтон» — 118:87 (35:20, 25:22, 26:25, 32:20)

К: Митчелл (19), Э. Мобли (19 + 10 подборов), Ньянг (14), Меррилл (14).

В: Пул (13), Валанчюнас (13 + 11 подборов), Кэррингтон (13).

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