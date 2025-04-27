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«Нью-Йорк» одержал третью победу в серии с «Детройтом»

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«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Детройт» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 94:93.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Джален Брансон, набравший 32 очка.

Разыгрывающий хозяев Кейд Каннингем сделал трипл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Нью-Йорк» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч между командами пройдет в Нью-Йорке 30 апреля.

Победитель этой пары сыграет с победителем серии «Бостон» — «Орландо» (2-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30)

Д: Каннингем (25 + 10 подборов + 10 передач), Харрис (18), Хардуэй (14)

Н: Брансон (32 + 11 передач), Таунс (27), Харт (14 + 10 подборов)

27 апреля. Детройт. «Little Caesars Arena».

Счет в серии: 1-3

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