«Нью-Йорк» на выезде переиграл «Детройт», Брансон набрал 36 очков

«Детройт» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:128.

Разыгрывающий защитник гостей Джейлен Брансон набрал 36 очокв и стал самым результативным игроком встречи.

«Нью-Йорк» с результатом 3-2 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» — на последней строчке (1-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24)

Д: Каннингем (22), Харрис (13), Фонтеккьо (12).

Н: Брансон (36), Ануноби (21), Таунс (21 + 11 подборов), Бриджес (15), Харт (13).