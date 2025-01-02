«Детройт» одержал победу над «Орландо»

«Детройт» дома победил «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:96.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Мэджик» Джейлен Саггс, набравший 24 очка, у «Пистонс» лучшим стал Джейден Иви с 22 очками.

«Детройт» с результатом 14-18 занимает 10-е место в Восточной конференции, «Орландо» идет 4-м — 20-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Орландо» — 105:96 (31:21, 34:28, 19:26, 21:21)

ДЕТ: Иви (22), Каннингэм (19), Дюрен (18), Харрис (17), Хардуэй (12).

ОРЛ: Саггс (24), Колдуэлл-Поуп (21), Картер (15).

2 января. Детройт. «Little Caesars Arena».