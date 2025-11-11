Видео
11 ноября, 06:55

«Детройт» победил «Вашингтон», «Чикаго» уступил «Сан-Антонио»

Павел Лопатко

«Детройт» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 137:135 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший 46 очков при 11 подборах и 11 передачах. У защитника «Уизардс» Си Джея Макколума 42 очка.

«Детройт» выиграл седьмой матч подряд, он занимает первое место в таблице Восточной конференции (9 побед, 2 поражения). «Вашингтон» потерпел девятое поражение подряд, идет на 15-м месте (1-10).

В другом матче игрового дня «Чикаго» уступил «Сан-Антонио» — 117:121. Для «Буллз» это поражение стало третьим подряд, команда занимает седьмое место в Восточной конференции (6-4). «Сперс» (8-2) идут вторыми в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 137:135 ОТ (36:37, 31:24, 20:35, 40:31, 10:8)

Д: Каннингем (46 очков + 12 подборов + 11 передач), Дженкинс (24), Дюрен (19 + 14 подборов)
В: Макколум (42), Уайтмор (20), Сарр (15 + 15 подборов)

«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32)

Ч: Хьюртер (23), Джонс (20), Досунму (20)
С: Вембаньяма (38 + 12 подборов), Фокс (21), Касл (19 + 11 передач)

