Девин Букер заявил, что готов стать ролевым игроком сборной США на Олимпиаде-2024

Защитник «Финикса» Девин Букер выразил готовность принять участие в Олимпийских играх в 2024 году, которые пройдут в Париже.

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма в соцсетях заявил, что сборной США стоит искать ролевых игроков для участия в Олимпиаде.

«Cборной США лучше привлечь звезд НБА, которые знают, как играть свою роль. Любой может хорошо сыграть с мячом, но сможешь ли ты спокойно защищаться или уйти в угол на несколько владений?» — написал Кузма.

«Я сделаю это», — ответил Букер.

Ранее сообщалось, что многие звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде-2024. В их числе Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стейт Уорриорз») и Кевин Дюрант («Финикс Санс»).