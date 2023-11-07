Дэвис не доиграл матч с «Майами» из-за спазмов в бедре

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Майами» (107:108) в регулярном чемпионате НБА.

30-летний американец покинул площадку в конце второй четверти из-за спазмов в левом бедре. В третьей 12-минутке Дэвис возвращался в игру дважды, но вскоре был отправлен в раздевалку до конца встречи.

Игрок провел в общей сложности 25 минут, набрал 9 очков, сделал 6 подборов и отдал 4 передачи.

«Лейкерс» договорились с Дэвисом о продлении контракта на 3 года и 186 миллионов долларов