Диллон Брукс может покинуть «Мемфис»

«Мемфис» может расстаться с форвардом Диллоном Бруксом в межсезонье, когда игрок станет свободным агентом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По данным источника, в лиге все больше сомневаются, что «Гризлис» предложат 27-летнему Бруксу продление соглашения.

У форварда в этом сезоне снизилась эффективность в нападении — 14,3 очка при 39,6 процента с игры (18,4 очка при 43,2 процента с игры в сезоне-2021/22). Также Брукс не лучшим образом проявил себя в плей-офф, где «Мемфис» в первом раунде уступил «Лейкерс» (2-4).