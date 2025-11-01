Дом Гилджес-Александера ограбили во время матча «Оклахомы» в НБА

Дом действующего чемпиона НБА Шэя Гилджес-Александера был ограблен во время матча «Оклахомы», сообщает ABC.

Инцидент произошел в пригороде Оклахома-Сити вечером 31 октября по местному времени. В этот момент «Оклахома» дома играла с «Вашингтоном» (127:108) в регулярном чемпионате НБА.

В момент ограбления дома никого не было. Грабители успели покинуть место преступления до прибытия полиции, которая после этого случая пообещала усилить патрулирование.