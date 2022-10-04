Дончич — главный претендент на звание MVP в сезоне-2022/23 по мнению генменеджеров клубов НБА

НБА представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров команд-участниц.

Функционеры считают, что главным претендентом на получение награды самого ценного игрока в сезоне-2022/23 является разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он получил 48 процентов голосов.

Также высокие шансы стать MVP имеет форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (34%). На третьем месте рейтинга расположился центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (14%).

MVP финала-2022 Стефен Карри («Голден Стэйт») получил только 3% голосов. Действующий MVP, центровой «Денвера» Никола Йокич, не рассматривался генменеджерами в качестве претендента.