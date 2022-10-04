Сегодня, 20:40
НБА представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров команд-участниц.
Функционеры считают, что главным претендентом на получение награды самого ценного игрока в сезоне-2022/23 является разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он получил 48 процентов голосов.
Также высокие шансы стать MVP имеет форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (34%). На третьем месте рейтинга расположился центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (14%).
MVP финала-2022 Стефен Карри («Голден Стэйт») получил только 3% голосов. Действующий MVP, центровой «Денвера» Никола Йокич, не рассматривался генменеджерами в качестве претендента.