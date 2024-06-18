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Сегодня, 09:28

Дончич — о поражении «Далласа» в финале плей-офф НБА: «Я сделал недостаточно»

Алина Савинова
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Атакующий защитник «Далласа» Лука Дончич поделился эмоциями после поражения от «Бостона» в пятом матче финальной серии НБА (88:106).

«Селтикс» выиграли серию (4-1) и в 18-й раз стали чемпионами.

«Мне особо нечего сказать... Грустно, что мы проиграли. Я был на поле и сделал недостаточно. Но я горжусь каждым из ребят, вышедших на площадку. Мы не выиграли финал, но провели отличный сезон. Олимпиада? Я не хочу говорить о том, что будет дальше. Я просто пытаюсь улучшить свою физическую форму. У нас еще одна пресс-конференция через два дня, верно? Тогда вам и отвечу», — приводит L'Equipe слова Дончича.

25-летний Дончич набрал 635 очков в плей-офф НБА сезона-2023/24. Результат словенского баскетболиста стал 4-м среди действующих игроков. Дончич уступает Леброну Джеймсу (697 очков в сезоне-2012 и 748 очков в плей-офф НБА-2018) и Каваю Леонарду (732).

Источник: https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Luka-doncic-apres-la-defaite-en-finale-nba-je-n-en-ai-pas-fait-assez/1475572
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Лука Дончич
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