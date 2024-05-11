Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:58

Дончич может пропустить третий матч «Далласа» с «Оклахомой» из-за проблем со здоровьем

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич может пропустить третий матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Оклахомы», сообщает ESPN.

25-летний словенец испытывает дискомфорт из-за растяжения связок правого колена и болей в левом голеностопе.

Игрок повредил колено во время серии первого раунда плей-офф против «Клипперс», а голеностоп — во время второй игры серии с «Оклахомой» (119:110), в которой набрал 29 очков, а также сделал 10 подборов и 7 передач.

В серии «Оклахома» — «Даллас» ничья — 1-1. Третий матч между командами пройдет в субботу, 11 мая и начнется в 22.30 (мск).

БК Даллас Маверикс
Оклахома-Сити Тандер
Лука Дончич
0
Читайте также
Виктория Синицина и Никита Кацалапов поженились в 2022 году
Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Заварухин не хочет к брату, Гусев почти договорился с «Динамо», а Цыплаков воюет за контракт со «Спартаком». Главные трансферные новости КХЛ на 11 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Денвер» выиграл у «Миннесоты», Йокич оформил дабл-дабл