Дончич может пропустить третий матч «Далласа» с «Оклахомой» из-за проблем со здоровьем

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич может пропустить третий матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Оклахомы», сообщает ESPN.

25-летний словенец испытывает дискомфорт из-за растяжения связок правого колена и болей в левом голеностопе.

Игрок повредил колено во время серии первого раунда плей-офф против «Клипперс», а голеностоп — во время второй игры серии с «Оклахомой» (119:110), в которой набрал 29 очков, а также сделал 10 подборов и 7 передач.

В серии «Оклахома» — «Даллас» ничья — 1-1. Третий матч между командами пройдет в субботу, 11 мая и начнется в 22.30 (мск).