Дончич оценил игру Бронни Джеймса, набравшего два очка в матче с «Майами»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал игру атакующего защитника команды Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА против «Майами Хит» (130:120).

«Он был великолепен. В таких моментах никогда не знаешь, получишь ли шанс сыграть. Но он был готов, и это многое значит для нас. Он вышел на площадку в нужный момент и сыграл здорово, особенно в защите. Мы ожидаем от него именно такого уровня, и это было потрясающе», — цитирует Дончича в социальных сетях журналист Райан Уорд.

Сын Леброна Джеймса провел на площадке 18 минут и за это время набрал 2 очка, к которым добавил 2 передачи.