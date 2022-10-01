Дончич — о шансах «Далласа» стать чемпионами НБА: «Мы просто должны верить»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич рассказал, что его команда будет стремиться стать чемпионами НБА в сезоне 2022/23.

«Наша цель, которую мы ставим каждый год, — выиграть чемпионат. Это было нашей целью в прошлом сезоне, и это наша цель в этом сезоне. Но я думаю, что мы получили немного больше уважения во всей лиге. У нас отличная команда. Мы просто должны верить», — приводит слова 23-летнего спортсмена Eurohoops со ссылкой на NBA TV.

В сезоне 2021/22 «Даллас» дошел до финала Западной конференции чемпионата НБА, в котором потерпел поражение от «Голден Стэйт» (1-4).