Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

1 октября, 18:53

Дончич — о шансах «Далласа» стать чемпионами НБА: «Мы просто должны верить»

Алина Савинова

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич рассказал, что его команда будет стремиться стать чемпионами НБА в сезоне 2022/23.

«Наша цель, которую мы ставим каждый год, — выиграть чемпионат. Это было нашей целью в прошлом сезоне, и это наша цель в этом сезоне. Но я думаю, что мы получили немного больше уважения во всей лиге. У нас отличная команда. Мы просто должны верить», — приводит слова 23-летнего спортсмена Eurohoops со ссылкой на NBA TV.

В сезоне 2021/22 «Даллас» дошел до финала Западной конференции чемпионата НБА, в котором потерпел поражение от «Голден Стэйт» (1-4).

Источник: https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1397835/luka-doncic-talks-nba-championship-dallas-mavericks/
Лука Дончич
1
0
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Блэйк Гриффин близок к подписанию контракта с «Бостоном»

Форвард «Нью-Орлеана» Лэрри Нэнс-младший договорился с клубом о продлении контракта