Дончич ответил на вопрос о возвращении в «Даллас» после увольнения Харрисона

13 ноября, 11:56
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос о возможном возвращении в «Даллас» после увольнения обменявшего его генерального менеджера Нико Харрисона.
«Даллас», его болельщики, игроки — все это всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я думал, что останусь там навсегда, но этого не случилось. Так что это всегда будет особенным местом для меня. Я всегда буду называть это место своим домом. Но сейчас я сосредоточен на «Лейкерс» и пытаюсь двигаться дальше. Но, очевидно, там всегда будет оставаться часть меня. Возвращение в «Даллас»? Сейчас я сосредоточен только на «Лейкерс». Больше никаких комментариев», — цитирует Дончича ESPN.
Харрисон занимал должность генменеджера клуба с июня 2021 года. В феврале 2025 года «Маверикс» под его руководством обменяли Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса.
rizo
Поделом этому Харрисону! Я заметил, что некоторые спортивные "Боссы" ревнуют к громкому успеху и популярности своих подопечных, которые безусловно превосходят их по своему авторитету в мире. Взять историю с Месси, которого президент Барселоны выпер из команды на пике славы и результативности, даже несмотря на то, что Месси согласился на снижение зарплаты и до сих пор тоскует по Барсе. Яшина выгнали из Динамо после окончания игровой карьеры. Знаю кто и почему. Получившего серьезную травму игрока сборной по водному поло Славу Скока выжил из Динамо такой же "начальничек-гаденыш", оставив без работы. Суета сует.:whale:
13.11.2025