Дончич повторил достижение Чемберлена, Джордана и Макаду

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич повторил достижение Уилта Чемберлена, Майкла Джордана и Боба Макаду.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки» (119:95) на счету Дончича 41 очко, девять подборов, шесть результативных передач, один перехват, два блок-шота и три потери. 26-летний баскетболист стал четвертым игроком в истории лиги, который до достижения 27 лет смог набрать в 50 и более матчах по 40+ очков.

«Лейкерс» занимают четвертое место в Западной конференции НБА.