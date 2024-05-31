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Сегодня, 08:12

Дончич признан самым ценным игроком финальной серии Западной конференции НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Далласа» Лука Дончич стал самым ценным игроком финальной серии Западной конференции НБА.

Об этом объявила пресс-служба «Маверикс» в соцсетях.

31 мая «Даллас» обыграл «Миннесоту» (124:103) в пятом матче финала Западной конференции. Команда выиграла серию (4-1).

По итогам серии 25-летний словенец в среднем набирал за матч 32,4 очка, 9,6 подбора, 8,2 передачи и 2,2 перехвата.

В финале плей-офф НБА «Даллас» встретится с «Бостоном», который обыграл «Индиану» (4-0 в серии) в финале Восточной конференции.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Миннесота Тимбервулвз
Лука Дончич
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«Даллас» победил в финале Западной конференции НБА