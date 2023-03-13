Дончич пропустит матч «Далласа» против «Мемфиса»

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» из-за травмы, сообщает ESPN.

По данным источника, у 24-летнего словенца растяжение левого бедра. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, игрок вернется в состав, когда перестанет испытывать дискомфорт.

Также под вопросом находится участие в матче разыгрывающего Кайри Ирвинга. Игрок испытывает болевые ощущения в ноге.

Матч «Даллас» — «Мемфис» пройдет завтра, 14 марта. Начало встречи — 02.30 мск.