Дончич пропустит матч «Далласа» против «Мемфиса»

Сегодня, 08:16
Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» из-за травмы, сообщает ESPN.
По данным источника, у 24-летнего словенца растяжение левого бедра. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, игрок вернется в состав, когда перестанет испытывать дискомфорт.
Также под вопросом находится участие в матче разыгрывающего Кайри Ирвинга. Игрок испытывает болевые ощущения в ноге.
Матч «Даллас» — «Мемфис» пройдет завтра, 14 марта. Начало встречи — 02.30 мск.