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10 апреля, 10:08

Дончич расплакался перед матчем НБА против своей бывшей команды

Алина Савинова
Лука Дончич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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В четверг, 10 апреля, «Даллас» на своей арене принимал «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 112:97 в пользу гостей.

Перед стартом матча «Маверикс» провели церемонию чествования бывшего игрока команды Луки Дончича, который в феврале в результате обмена присоединился к «Лейкерс». Словенец не смог сдержать слез, когда на большом экране показывали трогательное видео с его лучшими моментами за «Даллас».

Лука Дончич не смог сдержать слез перед матчем с бывшей командой в НБА.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

26-летний легкий форвард стал самым результативным игроком матча «Даллас» — «Лейкерс», набрав 45 очков.

Дончич играл за «Маверикс» с 2018 года. Он является пятикратным участником Матча звезд НБА. В 2018-м словенец был признан MVP Евролиги и MVP «Финала четырех».

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Баскетбол
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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