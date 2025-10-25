Дончич установил рекорд НБА по набранным очкам в первых двух матчах сезона

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, который в первых двух матчах сезона набрал 40+ очков, 10+ подборов и 5+ передач.

Рекорд баскетболист установил в домашнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:110). На его счету в матче 49 очков, 11 подборов, восемь передач и три потери при коэффициенте полезности «+49».

В дебютном матче сезона против «Голден Стэйт Уорриорз» Дончич набрал 43 очка, сделал 12 подборов, раздал 9 передач, совершил 2 перехвата и 3 потери. Его коэффициент полезности составил «+50».