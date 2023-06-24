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Сегодня, 07:52

Драфт НБА 2023 года стал самым просматриваемым в истории

Ана Горшкова
Корреспондент
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Минувший драфт НБА 2023 года стал самым рейтинговым за всю историю, сообщает Sports media watch.

В среднем драфт НБА посмотрели 3,74 миллиона зрителей, что на 23 процента больше, чем в прошлом году. Мероприятие побило предыдущий рекорд 2015 года, где в среднем наблюдали за выбором новичков 3,73 миллиона человек.

Первый раунд собрал в среднем 4,93 миллиона, достигнув пика в 6,09 миллиона в момент, когда «Сан-Антонио» выбрал Виктора Вембаньяма. Второй раунд, который транслировался исключительно на ESPN, собрал в среднем 1,19 миллиона (+6 процентов).

Драфт стал самой просматриваемой программой вечера на телевидении, заняв первое место во всех возрастных категориях.

По сравнению с другими вечерами драфта НБА, выпуск этого года значительно опередил драфт 2003 года, в котором под первым номером был выбран форвард Леброн Джеймс — в среднем смотрело 2,83 миллиона человек.

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Грэйди Дик. Слезы Вембаньяма, провал NCAA и ужасные костюмы. Топ-5 главных событий драфта НБА

Источник: Sports media watc
НБА
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