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Сегодня, 19:26

Дрэймонд Грин рассказал, как будет защищаться против Виктора Вембаньямы

Руслан Минаев
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал, как будет защищаться против центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, который был выбран под общим 1-м номером на драфте НБА-2023.

«На него надо оказывать давление. Нельзя позволить ему чувствовать себя комфортно. Если вы позволите ему устроиться поудобнее, то все будет плохо, потому что заблокировать его нереально. Он может даже не заметить вашего сопротивления, сколько там у него рост, 222 см?

С таким парнем нужно начинать делать свою работу как можно раньше. Я буду сопровождать его, я буду рядом. Как только соперник берет подбор, я буду рядом и не дам ему свободно себя чувствовать», — цитирует Грина Fadeaway World.

Грин признавался лучшим оборонительным игроком НБА в 2017 году.

Ранее главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле рассказал, что Вембаньяма уже сейчас превосходит лидера «Денвера» Николу Йокича в защите.

19-летний француз в прошлом сезоне выступал за «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

баскетбол
НБА
Виктор Вембаньяма
Дрэймонд Грин
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