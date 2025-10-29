Дрэймонд Грин: «Карри в этом сезоне заберет домой третий MVP»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что разыгрывающий Стефен Карри будет претендовать на приз самому ценному игроку сезона в НБА.

«Что касается награды MVP — не знаю, видел ли кто-то подобное раньше, но если да, прошу прощения. Однако я не припоминаю, чтобы 38-летний баскетболист когда-либо выигрывал MVP. И я думаю, что Стеф Карри будет бороться за это.

У нас будет отличный год, а он продолжит делать то, что делает на протяжении всей карьеры. В этом сезоне Стеф Карри заберет домой свой третий MVP», — сказал Грин в эфире своего подкаста The Draymond Green Show.

В этом сезоне 38-летний Карри провел 5 матчей и в среднем набирал 27 очков и сделал 5 передач.