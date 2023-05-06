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Сегодня, 08:57

Дюрант поднялся на 7-е место в истории НБА по набранным очкам в плей-офф

Мария Гусева
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Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поднялся на 7-е место в истории НБА по набранным очкам в плей-офф.

В третьем матче полуфинала Западной конференции с «Денвером» (121:114, 1-2) Дюрант набрал 39 очков и довел общий показатель до отметки 4 793 очка.

Дюрант обошел форварда «Юты» Карла Мэлоуна, у которого 4761 очков. Лидирует по набранным очкам в плей-офф Леброн Джеймс из «Лейкерс» — 7809 очков.

Полный список рекордсменов:

1. Леброн Джеймс — 7809 очков

2. Майкл Джордан — 5987 очков

3. Карим Абдул-Джаббар — 5762 очка

4. Коби Брайант — 5640 очков

5. Шакил О`Нил — 5250 очков

6. Тим Данкан — 5172 очка

7. Кевин Дюрант — 4793 очка

8. Карл Малоун — 4761 очко

9. Джерри Уэст — 4457 очков

10. Тони Паркер — 4045 очков

НБА
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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