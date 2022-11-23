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НБА

23 ноября, 06:23

Джа Морэнт: «Я не человек, а киборг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт рассказал, как ему удалось быстро вернуться в строй после травмы голеностопа.

«Я уникален. Думаю, что я даже не человек, а киборг. Мне нужно пройти лабораторные исследования или что-то в этом роде, чтобы понять, кто я такой на самом деле. НБА тоже это заметила. Сразу после этого у меня тест на наркотики», — приводит Daily Memphian слова Морэнта.

23-летний американец в пятницу получил растяжение в матче против «Оклахомы» (121:110), но пропустил только матч с «Бруклином» и смог сыграть против «Сакраменто» сегодня.

БК Мемфис Гриззлиз
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