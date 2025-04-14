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14 апреля, 23:29

Джерси Дончича стало самым продаваемым в этом сезоне НБА

Сергей Ярошенко
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Пресс-служба НБА опубликовала список самых продаваемых джерси в сезоне 2024/25.

Первым в списке стало джерси защитника «Лейкерс» Луки Дончича. На втором месте расположился защитник «Голден Стейт» Стефен Карри. На третьем форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Дончич стал первым не американским игроком, чье джерси стало самым продаваемым в сезоне.

Самые продаваемые джерси в сезоне-2024/2025:

1. Лука Дончич («Лейкерс»).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт»).

3. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

4. Джейсон Тейтум («Бостон»).

5. Джейлен Брансон («Никс»).

6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

7. Энтони Эдвардс («Миннесота»).

8. Джа Морант («Мемфис»).

9. Шей Гилджес-Александер («Оклахома»).

10. Никола Йокич («Денвер»).

Баскетбол
НБА
Леброн Джеймс
Лука Дончич
Стефен Карри
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