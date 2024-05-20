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Брансон: «Сезон «Нью-Йорка» был неудачным. Мы не были близки к титулу»

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон прокомментировал итоги сезона для своей команды.

В полуфинале Западной конференции «Никс» проиграли «Индиане» со счетом 3-4 в серии.

«Был ли сезон успешным для нас? Нет. Мы выиграли чемпионат? Мы были близки к титулу? Поэтому — нет. Таков мой подход.

Если плюсы и минусы лично моей игры. Плюсы — это то, как я играл в некоторых матчах. Минусы — я все равно играл недостаточно хорошо, чтобы помочь своей команде пройти дальше», — цитирует игрока ESPN.

«Индиана» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Бостоном».

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
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