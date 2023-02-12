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НБА

12 февраля, 22:55

Джейлен Браун может пропустить Матч звезд НБА из-за перелома лицевой кости

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Бостона» Джейлен Браун продолжает восстанавливаться после перелома лицевой кости, сообщает ESPN.

Он может пропустить предстоящий Матч звезд НБА, который состоится 19 февраля. При этом баскетболист надеется вернуться в строй в ближайшие дни.

Защитнику диагностировали перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума. Эпизод произошел во время борьбы за подбор в матче против «Филадельфии» (106:99).

На данном этапе 26-летний Браун использует защитную маску.

БК Бостон Селтикс
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