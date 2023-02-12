Джейлен Браун может пропустить Матч звезд НБА из-за перелома лицевой кости

12 февраля, 22:55
Защитник «Бостона» Джейлен Браун продолжает восстанавливаться после перелома лицевой кости, сообщает ESPN.
Он может пропустить предстоящий Матч звезд НБА, который состоится 19 февраля. При этом баскетболист надеется вернуться в строй в ближайшие дни.
Защитнику диагностировали перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума. Эпизод произошел во время борьбы за подбор в матче против «Филадельфии» (106:99).
На данном этапе 26-летний Браун использует защитную маску.