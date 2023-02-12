Джейлен Браун может пропустить Матч звезд НБА из-за перелома лицевой кости

Защитник «Бостона» Джейлен Браун продолжает восстанавливаться после перелома лицевой кости, сообщает ESPN.

Он может пропустить предстоящий Матч звезд НБА, который состоится 19 февраля. При этом баскетболист надеется вернуться в строй в ближайшие дни.

Защитнику диагностировали перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума. Эпизод произошел во время борьбы за подбор в матче против «Филадельфии» (106:99).

На данном этапе 26-летний Браун использует защитную маску.