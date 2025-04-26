Джеймс набрал 38 очков против «Миннесоты» — это рекорд для 40-летних игроков в плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 38 очками в третьем матче первого раунда плей-офф НБА против «Миннесоты» (104:116). Также на его счету 10 подборов и 4 передачи.

Лидер клуба из Лос-Анджелеса обновил рекорд по количеству очков для игроков старше 40 лет в плей-офф НБА, сообщает USA Today. Предыдущий рекорд держался 38 лет — в финальной серии плей-офф НБА-1987 центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар набрал 32 очка.

По итогам регулярного чемпионата-2024/25 Джеймс в среднем набирал 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.