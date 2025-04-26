Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:35

Джеймс набрал 38 очков против «Миннесоты» — это рекорд для 40-летних игроков в плей-офф НБА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 38 очками в третьем матче первого раунда плей-офф НБА против «Миннесоты» (104:116). Также на его счету 10 подборов и 4 передачи.

Лидер клуба из Лос-Анджелеса обновил рекорд по количеству очков для игроков старше 40 лет в плей-офф НБА, сообщает USA Today. Предыдущий рекорд держался 38 лет — в финальной серии плей-офф НБА-1987 центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар набрал 32 очка.

По итогам регулярного чемпионата-2024/25 Джеймс в среднем набирал 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Карим Абдул-Джаббар
Леброн Джеймс
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
Американский журналист рассказал о преступлениях киевского режима в ЛНР и ДНР
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Популярное видео
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя