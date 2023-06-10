Батлер: «Такова реальность, теперь мы должны выиграть три игры подряд»

Легкий форвард «Майами» Джимми Батлер прокомментировал второе подряд поражение в финальной серии с «Денвером».

«Мы верим друг в друга, а также в самих себя как личностей. Мы проходили через тяжелые испытания весь сезон, в том числе и в плей-офф. Теперь настало время самого тяжелого препятствия. Так что да, мы находимся в этой позиции. Такова реальность, теперь мы должны выиграть три игры подряд», — заявил Батлер на послематчевой пресс-конференции.

В четвертом матче серии «Денвер» обыграл «Майами» со счетом 108:95. «Наггетс» ведут в серии со счетом 3-1.

Следующая игра пройдет 13 июня в Денвере. Начало встречи — в 3:30 мск.