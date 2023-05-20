Лидер «Майами» Батлер о перепалке с Уильямсом: «Я не тот игрок, которому стоит что-то говорить»

Защитник «Майами» Джимми Батлер прокомментировал перепалку с игроком «Бостона» Грантом Уильямсом во втором матче финала Восточной конференции плей-офф НБА.

В четвертой четверти игроки обменялись попаданиями и устроили словесную перепалку, потолкавшись лбами. «Бостон» к тому моменту имел преимущество в 9 очков.

После инцидента между Батлером и Уильямсом «Майами» совершил рывок 24:9 и выиграл матч со счетом 111:105. «Хит» после двух гостевых игр повели в серии — 2-0.

Батлер на пресс-конференции заявил, что эпизод с Уильямсом оказал на него влияние.

«[О влиянии на него перепалки] Да, оказало. Это наш соревновательный дух. Он попал важный бросок, начал что-то выговаривать. Мне это нравится: подстегивает меня гораздо сильнее, чем что-либо. Но вызывает у меня лишь улыбку.

Я уважаю Гранта. Он является важной частью системы «Бостона». Отлично бросает, отрабатывает в обороне. Я просто не уверен, что из всех игроков нашей команды — я именно тот, кому стоит что-то говорить», — сказал Батлер после игры.

Уильямс признался, что допустил ошибку, вступив в конфронтацию с Батлером.

«Он что-то сказал, я ответил. Добавлю, что во всем этом присутствовал элемент уважения. Я чертовски уважаю его. Но должен признать, что да — я дразнил медведя. Ну а как вы собираетесь реагировать? Я видел, что он реализовал несколько сложных бросков и сражался на площадке. И я тоже буду сражаться. Все его броски до конца серии будут сложными», — сказал Уильямс.

Третий матч серии пройдет на паркете «Хит» 22 мая. Начало — в 3.30 мск.