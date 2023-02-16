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Сегодня, 19:12

Джо Маззулла утвержден на посту главного тренера «Бостона»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бостон» на официальном сайте сообщил, что Джо Маззулла был утвержден на посту главного тренера команды.

34-летний специалист пришел в команду летом 2019 года в качестве ассистента главного тренера.

После того, как в сентябре 2022 года главный тренер «Селтикс» Айме Удока был отстранен на весь сезон-2022/23, Маззулла стал исполняющим обязанности главного тренера «Бостона».

Теперь Маззулла официально стал 19-м тренером в истории «Бостона».

Команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, выиграв 42 матча регулярного чемпионата при 17 поражениях.

БК Бостон Селтикс
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