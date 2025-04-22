Джордан возглавил топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

22 апреля, 19:51
Легенда НБА, шестикратный чемпион ассоциации Майкл Джордан с состоянием 4,15 миллиарда долларов, находится на первом месте в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, сообщает Sportico.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории:
1. Майкл Джордан (баскетбол) — 4,15 миллиарда долларов.
2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,79 миллиарда долларов.
3. Криштиану Роналду (футбол) — 2,23 миллиарда долларов.
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 1,88 миллиарда долларов.
5. Лионель Месси (футбол) — 1,85 миллиарда долларов.
6. Арнольд Палмер (гольф) — 1,82 миллиарда долларов.
7. Джек Никлаус (гольф) — 1,75 миллиарда долларов.
8. Дэвид Бекхэм (футбол) — 1,61 миллиарда долларов.
9. Роджер Федерер (теннис) — 1,59 миллиарда долларов.
10. Флойд Мейвезер (бокс) — 1,52 миллиарда долларов.
Серена Уильямс стала единственной женщиной, которая вошла в рейтинг Sportico.