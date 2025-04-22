Джордан возглавил топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Легенда НБА, шестикратный чемпион ассоциации Майкл Джордан с состоянием 4,15 миллиарда долларов, находится на первом месте в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, сообщает Sportico.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории:

1. Майкл Джордан (баскетбол) — 4,15 миллиарда долларов.

2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,79 миллиарда долларов.

3. Криштиану Роналду (футбол) — 2,23 миллиарда долларов.

4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 1,88 миллиарда долларов.

5. Лионель Месси (футбол) — 1,85 миллиарда долларов.

6. Арнольд Палмер (гольф) — 1,82 миллиарда долларов.

7. Джек Никлаус (гольф) — 1,75 миллиарда долларов.

8. Дэвид Бекхэм (футбол) — 1,61 миллиарда долларов.

9. Роджер Федерер (теннис) — 1,59 миллиарда долларов.

10. Флойд Мейвезер (бокс) — 1,52 миллиарда долларов.

Серена Уильямс стала единственной женщиной, которая вошла в рейтинг Sportico.